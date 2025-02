Anche la GenZ si è stufata di fare solo smart working

VOGLIA DI UFFICIO

Ma la luna di miele tra la Generazione Z e lo smart working sembra essere in dirittura d’arrivo. Dopo aver scoperto i benefici del lavoro da casa, ora i giovanissimi lavoratori stanno cominciando a rivalutare – perlomeno – l’opzione mista: smart e qualche giorno in ufficio. Il dato è emerso da un recente sondaggio condotto negli Usa da Freeman and The Harris Poll, con il 91% degli intervistati (tutti appartenente alla Gen Z) che ha dichiarato di volere più opportunità di interagire con i colleghi di persona. Secondo lo stesso sondaggio, il 69% afferma di sentirsi più isolato a causa della tecnologia.