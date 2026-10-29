Amundi mette a segno una raccolta da record

UTILE NETTO RETTIFICATO A +20% NEL TERZO TRIMESTRE

Nel terzo trimestre la società registra un utile netto rettificato di 409 milioni di euro, in crescita del 20,2% su base annua. "Amundi ha registrato una forte raccolta netta, che si è tradotta in una crescita dell'utile netto rettificato di oltre il 20% sia nel terzo trimestre sia nei nove mesi" ha commentato la CEO Valérie Baudson. “Questa performance dimostra la validità delle nostre priorità strategiche e la nostra capacità di rispondere alle diverse esigenze dei clienti” ha aggiunto. L'utile netto contabile è salito a 675 milioni, includendo una plusvalenza di circa 300 milioni legata all'IPO della joint venture indiana SBI FM. L'utile per azione rettificato si è attestato a 2,04 euro (+23,2%). La raccolta netta del trimestre è stata di 45,6 miliardi di euro, al netto di trasferimenti per 39,1 miliardi legati a un mandato istituzionale in India a margine trascurabile (6,5 miliardi includendoli).