Amundi indica come sbloccare il potenziale di rialzo dei titoli azionari giapponesi

FOCUS SU SMALL E MID CAP, BANCHE E SETTORI INDUSTRIALI

E’ vero che il rally sia stato finora guidato dalle valutazioni, tuttavia la combinazione dell’aumento dei ROE, dell’accelerazione dei programmi di riacquisto di azioni e della distribuzione dei dividendi e di una maggiore disciplina di capitale dovrebbe sostenere un re-rating più duraturo, in particolare tra le azioni small e mid, le banche e i settori industriali. Gli investitori internazionali hanno cominciato a crederci: nel 2025, i loro acquisti netti sulle borse di Tokyo e Nagoya sono ammontati a 5.400 miliardi di yen (35 miliardi di dollari), 35 volte il livello del 2024. La dinamica è ulteriormente accelerata all’inizio del 2026, sostenuta dalla vittoria di Takaichi, con acquisti netti record pari a 3.900 miliardi di yen in sole sei settimane.