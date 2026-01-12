Alphabet raggiunge i 4.000 miliardi di capitalizzazione

APPLE PUNTA SU GOOGLE

A contribuire al buon andamento del titolo, che nel pomeriggio ha però rallentato a Wall Street, c’è anche la decisione di Apple che ha puntato proprio su Google per potenziare le sue funzionalità di intelligenza artificiale. Una decisione che dovrebbe riguardare Siri, l’assistente virtuale di Apple. “Dopo un'attenta valutazione, abbiamo stabilito che la tecnologia di Google fornisce la base più efficace per i modelli fondamentali di Apple e siamo entusiasti delle nuove esperienze innovative che offrirà ai nostri utenti", ha affermato Apple, in una dichiarazione alla Cnbc.