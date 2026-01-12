Alphabet raggiunge i 4.000 miliardi di capitalizzazione

La società di Google è la quarta azienda a tagliare il traguardo a Wall Street, dopo Nvidia, Microsoft e Apple. Nel 2025 il titolo ha guadagnato il 65%, da inizio anno sale del +6%
A Wall Street Alphabet ha toccato una valutazione di mercato di 4.000 miliardi. Il traguardo è stato raggiunto anche grazie alla crescente attenzione della casa madre di Google per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale.
LA CORSA DI GOOGLE
Mercoledì scorso Alphabet aveva superato Apple, in termini di capitalizzazione di mercato, per la prima volta dal 2019. Un risultato che ha fatto diventare il colosso tecnologico la seconda azienda a maggiore capitalizzazione al mondo, dietro a Nvidia.
TITOLO SU DEL 65% NEL 2025
Il titolo di Alphabet è in crescita da mesi. Nel 2025 le quotazioni hanno messo a segno un progresso del 65%, brillando tra le Magnifiche Sette. Restringendo l’analisi al 2026, il balzo è stato del 6%. Alphabet è la quarta azienda a raggiungere il traguardo dei 4.000 miliardi di dollari, dopo Nvidia, Microsoft e Apple.
APPLE PUNTA SU GOOGLE
A contribuire al buon andamento del titolo, che nel pomeriggio ha però rallentato a Wall Street, c’è anche la decisione di Apple che ha puntato proprio su Google per potenziare le sue funzionalità di intelligenza artificiale. Una decisione che dovrebbe riguardare Siri, l’assistente virtuale di Apple. “Dopo un'attenta valutazione, abbiamo stabilito che la tecnologia di Google fornisce la base più efficace per i modelli fondamentali di Apple e siamo entusiasti delle nuove esperienze innovative che offrirà ai nostri utenti", ha affermato Apple, in una dichiarazione alla Cnbc.