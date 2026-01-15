AllianzGI: nel 2026 portafogli centrati su Europa, Emergenti e materie prime

I 4 FATTORI DA CONSIDERARE NEL 2026

Per quanto riguarda le previsioni di mercato per il 2026, Corsello ha elencato 4 fattori che guideranno i portafogli nel 2026. Il primo è l’Europa, con la previsione di una sovraperformance dei mercati azionari alimentata stimoli fiscali e valutazioni interessanti, e da un possibile upside generato dalla fine della guerra in Ucraina. Il secondo è rappresentato dai Mercati emergenti, un’area che secondo AllianzGI rimane molto interessante sia per l’azionario che per l’obbligazionario alla luce del raro verificarsi di 3 fattori concomitanti: crescita economica globale resiliente, dollaro debole e Fed accomodante. Inoltre, nel 2026 le materie prime industriali continueranno a rappresentare un asset interessante grazie principalmente alla riconfigurazione delle catene produttive globali. Il quarto elemento è rappresentato dallo stile value e dall’ampiezza del mercato azionario, con il contributo alla performance da parte di settori come utilities, metal and mining, energy, industriali e small cap.