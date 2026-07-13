AllianzGI: inflazione e banche centrali al centro dei mercati

EUROZONA, CINA, REGNO UNITO E GIAPPONE

Nell’Eurozona, la pubblicazione finale dell’IPCA di giugno dovrebbe confermare l’inflazione complessiva al 2,8% e l’inflazione core al 2,4%, in rallentamento rispetto ai recenti massimi. Saranno inoltre diffusi i dati sulla produzione industriale e sul commercio. La Cina pubblicherà i dati sul PIL del secondo trimestre, sulla produzione industriale e sulle vendite al dettaglio. Nel Regno Unito, l’attenzione sarà rivolta al PIL mensile e alla scomposizione tra servizi e produzione industriale. La produzione di aprile ha registrato una contrazione e le attese indicano che a maggio resterà debole, anche a causa dell'impatto che alcuni eventi politici di forte visibilità potrebbero aver avuto sulla fiducia delle imprese. In Giappone saranno diffusi anche i dati sulla produzione industriale e sugli ordini di macchinari. È attesa inoltre la pubblicazione dell’indice Reuters Tankan non manifatturiero.