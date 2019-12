Alitalia, verso decreto per sbloccare prestito 400 milioni

Il governo sta valutando l'opportunità di varare già nel Consiglio dei ministri di lunedì o al più tardi giovedì, un decreto ad hoc per Alitalia, per consentire ai commissari l'utilizzo dei 400 milioni del prestito ponte, stanziati con il decreto fiscale. E' quanto si apprende da fonti dell'esecutivo. Il prestito verrebbe sbloccato anche se non è stata ancora finalizzata la cordata per la cessione della ex compagnia di bandiera.