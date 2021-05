Alitalia, Ue: via libera agli aiuti per 12,8 milioni di euro

Bruxelles ha approvato un aiuto di 12,8 milioni di euro stanziato dall'Italia per compensare Alitalia per gli ulteriori danni subiti a causa della pandemia di coronavirus. Lo annuncia l'Antitrust Ue. La misura consente a Roma di compensare i danni diretti subiti dalla compagnia aerea a gennaio 2021. Per la Ue la misura è proporzionata, e dopo l'analisi dei danni rotta per rotta ha rilevato che "il risarcimento non va oltre quanto necessario".