Alitalia, Ue: illegale il prestito da 400 milioni di euro del 2019

La Commissione europea aveva già rilevato nel settembre 2021 che Ita Airways, che aveva acquisito parte degli asset di Alitalia nel 2021, non è il successore economico di Alitalia e che pertanto non è tenuta a rimborsare l'aiuto di Stato illegale ricevuto da Alitalia. Nel maggio 2017, la compagnia di bandiera era stata posta in procedura concorsuale speciale ai sensi del diritto fallimentare italiano, continuando comunque a operare come compagnia aerea.

I prestiti ad Alitalia Al fine di mantenere operativa Alitalia, nel 2017 e nel 2019, il governo ha concesso alla società prestiti rispettivamente per un importo di 900 milioni di euro e 400 milioni di euro. Questi prestiti non sono mai stati rimborsati. Nel 2018 la Commissione ha avviato un'indagine formale per stabilire se due prestiti concessi nel 2017 (per un totale di 900 milioni di euro) fossero conformi alle norme dell'Ue sugli aiuti di Stato. Nel febbraio 2020 la Commissione Ue ha avviato un'indagine formale per stabilire se il prestito di Stato aggiuntivo di 400 milioni di euro concesso dall'Italia il 26 ottobre 2019 fosse in linea con le norme dell'Ue sugli aiuti di Stato. Nel settembre 2021 è stato infine stabilito "l'illegalità" delle somme versate dallo Stato italiano.