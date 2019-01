Alitalia,Lufthansa: nostro interesse resta ma no società con governo

"Il mercato italiano è molto importante per noi e abbiamo già espresso il nostro interesse in un'Alitalia ristrutturata". E' quanto ribadisce Lufthansa, sottolineando che "non ci sono novità su questo argomento da parte nostra". In ogni caso, prosegue, "già da ottobre abbiamo detto che non investiremo in Alitalia insieme con il governo italiano o in una società controllata dal governo. Ma possiamo immaginare una partnership commerciale".