Alitalia, Lufthansa: "Insieme saremmo sistema più forte in Europa"

"Alitalia e Lufthansa insieme potrebbero creare il sistema d'aviazione più forte in Europa in maniera paritaria e in grado di competere a livello mondiale". Lo ha detto il rappresentante di Lufthansa, Joerg Eberhart. Per il salvataggio della compagnia, "se le misure messe in campo non dovessero bastare, si deve anche pensare a un ridimensionamento, con il taglio delle rotte non utili e gli esuberi. Ma solo come ultima ratio", ha spiegato.