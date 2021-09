Alitalia, i commissari al governo: prolungare la Cigs oltre un anno

La cassa integrazione per i lavoratori Alitalia va prolungata per più di un anno, legandone la durata al piano industriale di Ita. Lo chiedono i commissari straordinari di Alitalia in una lettera inviata ai ministeri del Lavoro, dello Sviluppo economico, dell'Economia e delle Infrastrutture. "Riteniamo opportuno e doveroso - spiegano - segnalare l'opportunità di estendere l'ammortizzatore sociale oltre i 12 mesi consentiti".