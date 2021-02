Alitalia, Giovannini: tempi stretti e problemi cassa, impegnati contro crisi

Circa la crisi Alitalia, "il governo spinge per un vettore nazionale. Stiamo lavorando a un piano da discutere con Bruxelles. Ovviamente vogliamo mettere il Paese in condizione di essere protagonista del trasporto aereo e assicurare un futuro alla nuova compagnia. I tempi sono stretti e, come sappiamo, ci sono problemi di cassa. Lo dice in un'intervista a La Stampa Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili.