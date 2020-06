Alitalia, Di Maio: futura governance sfrutti questa occasione

"Tutti gli Stati stanno aiutando le compagnie di bandiera. Però ci dobbiamo augurare una cosa: che la governance futura di Alitalia sappia sfruttare questa occasione. Perché è come se in una corsa fosse entrata la safety car e tutti stanno dietro la safety car". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, sottolineando che "tutte le compagnie del mondo stanno ferme: sfruttiamo questa occasione per ripartire, non per rimanere in coda".