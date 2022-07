Algeria-Italia, premier Benabderrahmane chiede più investimenti diretti

Il premier algerino Aimen Benabderrahmane ha lanciato un appello alle imprese italiane affinché investano nel Paese nordafricano.

Parlando in apertura del Business Forum Italia-Algeria in corso ad Algeri, il capo del governo ha detto che, nonostante la qualità delle relazioni tra i due Paesi, l'Italia è solo al 19esimo posto per investimenti diretti in Algeria negli ultimi 20 anni, con 29 progetti per un controvalore di 7,6 miliardi di dollari.