Alexis Bienvenu (LFDE): “L’azienda più strategica del mondo è europea”

UNA JOINT VENTURE NATA NEL 1984 TRA PHILIPS E ASM INTERNATIONAL

Nata nel 1984 come joint venture tra Philips e ASM International, all’inizio era soltanto un outsider di fronte ai giganti giapponesi Nikon e Canon. Ma la vera svolta degli olandesi è stata una scommessa colossale: investire per quasi vent’anni nell’EUV nonostante le difficoltà e i costi giganteschi. “Quando la tecnologia è finalmente arrivata a maturità, il vantaggio di ASML è diventato praticamente incolmabile persino per Nikon e Canon” puntualizza il Fund Manager di La Financiere de l'Echiquier.