Al via i saldi invernali in tutte le Regioni: previsto un giro d'affari di oltre 4 miliardi

Quanto a quali sconti aspettarsi sull'etichetta, il 64% dei negozi proporrà fino al 30% sui prodotti in vendita. Ed è proprio alle etichette che le associazioni dei consumatori ricordano di fare attenzione. Oltre al consueto consiglio di controllare che sia esposto il prezzo precedente, Assoutenti esprime preoccupazione per saldi che "saranno caratterizzati dalla solita disinformazione sulla nuova direttiva omnibus, volta a tutelare il consumatore dal cosiddetto 'prezzo civetta' e fornire maggiori garanzie negli acquisti nei negozi fisici e sul web". Per questo, spiega il presidente Gabriele Melluso, è necessario un tavolo al Mimit "tra le associazioni dei consumatori e quelle di rappresentanza degli esercenti" per "educare" entrambe le parti. Assoutenti ricorda anche che non è obbligatorio il cambio per i prodotti senza difetti all'acquisto, ma nel caso la merce sia difettosa conviene sempre conservare lo scontrino.