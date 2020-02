Air Italy rimborserà tutti i biglietti successivi al 25 febbraio

Air Italy "intende rassicurare" tutti i clienti in possesso di un biglietto emesso sui voli successivi al 25 febbraio che procederà "al rimborso di ciascun biglietto" nel minor tempo possibile. La compagnia è in liquidazione volontaria in bonis, ovvero farà fronte a tutti gli impegni presi con i creditori. Il rimborso verrà corrisposto attraverso lo stesso strumento di pagamento utilizzato e riguarderà l'importo totale relativo ai servizi acquistati.