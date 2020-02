Air Italy, Qatar Airways: "Non siamo più interessati a investire"

Qatar Airways non ha più "interesse nell'investire in Air Italy e in nessun altro progetto nel trasporto aereo in Italia". La fa sapere la compagnia aerea qatariota spiegando che "il suo committment era esclusivamente legato all'operazione Air Italy". Nella nota la compagnia aggiunge che "farà il possibile per minimizzare l'impatto sociale per lavoratori e viaggiatori" nell'ambito della procedura di liquidazione decisa l'11 febbraio.