Air Italy: il governo punta al concordato, ma Qatar Airways frena

Il governo punta a cambiare la liquidazione di Air Italy in concordato per garantire il futuro dei suoi 1.450 lavoratori. Qatar Airways sembra però frenare su ipotesi di ulteriori investimenti. Intanto l'ex Meridiana ha riaperto le prenotazioni per i viaggi in continuità territoriale fino al 16 aprile, ovvero il termine del regime attualmente vigente. Anche dopo tale data i servizi con la Sardegna resteranno garantiti.