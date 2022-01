Air Italy, assessore Sardegna: "Mi appello ai ministeri coinvolti per sbloccare la vertenza"

"Dalla Sardegna parte un appello forte ai ministeri coinvolti nella vertenza Air Italy per continuare il tavolo interministeriale aperto nel mese di dicembre e poter dare davvero una soluzione alla vertenza ma soprattutto alla crisi a seguito del licenziamento collettivo dei 1.322 lavoratori di Air Italy". Lo dice Alessandra Zedda, assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale della Regione Sardegna. "Crediamo che ora, avvenuta anche l'elezione del presidente della Repubblica si possa davvero ripartire per trovare col prossimo provvedimento la soluzione definitiva per il rinnovo della cassa integrazione dei lavoratori di Air Italy o altra misura equipollente".