Air Italy, accordo coi sindacati: scongiurati 1.465 licenziamenti

Cassa integrazione straordinaria per 10 mesi per tutti i lavoratori Air Italy, è l'accordo raggiunto tra governo, istituzioni e sindacati per scongiurare il licenziamento dei 1.465 dipendenti della compagnia aerea che ha annunciato la chiusura. L'annuncio è stato dato dalla Uiltrasporti. "Ma è solo l'inizio, bisogna costruire una solida prospettiva industriale per tutti i lavoratori coinvolti", dicono dal sindacato.