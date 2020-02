Agenzia delle entrate: "Il 28/02 è termine per rottamazione cartelle"

Il 28 febbraio è il termine stabilito per il versamento della rata prevista dal piano dei pagamenti per la rottamazione delle cartelle esattoriali. Lo ricorda l'Agenzia delle Entrate, specificando che sarà coinvolto un milione di contribuenti. Nella classifica per regione, si trova in testa il Lazio con 181.334 contribuenti chiamati alla cassa, seguito dalla Campania (144.039) e dalla Lombardia (137.555). Chi non paga perde i benefici.