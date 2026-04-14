Affitti, svolta al Senato: fino a 8 milioni di case potrebbero tornare sul mercato

Federproprietà ha partecipato, martedì 14 aprile, con il presidente Giovanni Bardanzellu, alla conferenza stampa "Riformare le locazioni: trasparenza, equità fiscale e garanzie per i proprietari", promossa dal senatore Antonio De Poli e da Andrea Napoli, responsabile nazionale Politiche Abitative UDC, presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica. Nel corso dell'incontro sono stati presentati tre disegni di legge sulla casa, ai quali Federproprietà ha fornito il proprio contributo tecnico, con l'obiettivo di intervenire sulle principali criticità del mercato delle locazioni in Italia. Nel nostro Paese si stimano circa 8 milioni di abitazioni non locate, una rilevante quota di patrimonio immobiliare che resta fuori dal mercato soprattutto per i timori legati ai tempi lunghi e incerti per il recupero degli immobili. Attualmente, le procedure di rilascio durano mediamente tra i 15 e i 24 mesi, con punte fino a 30 mesi nelle grandi città. Una situazione che contribuisce direttamente all'emergenza abitativa e alla carenza di alloggi in affitto nelle principali città italiane.