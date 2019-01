Abuso di posizione dominante, sanzioni Antitrust ad Enel e Acea

L'Antitrust "ha sanzionato per oltre 93 milioni di euro il gruppo Enel e per oltre 16 milioni il gruppo Acea". A entrambi è stato contestato di "aver abusato della propria posizione dominante nei mercati della vendita di energia elettrica in cui offrono il servizio pubblico di maggior tutela". L'Autorità ha valutato anche "le condotte commerciali del gruppo A2A", ma senza riscontare "elementi probatori sufficienti per accertare l'infrazione".