“Le auto Lamborghini simbolo dei valori italiani di artigianalità ed eccellenza”

Lamborghini è un marchio che continua a essere simbolo del made in Italy, anche se è oggi di proprietà straniera, fa parte del Gruppo Volkswagen...

Rappresentiamo un esempio vincente, i capitali stranieri vengono nel nostro Paese per investire e continuare la tradizione automobilistica italiana. Questo dimostra che l’italianità è un valore assoluto, che deve essere sempre più promosso. Siamo orgogliosi di far parte di un sistema che promuove l’artigianalità, la manifattura e la grande eccellenza italiana, incentivando le competenze che si trovano solo nel nostro Paese.



Cosa si deve fare per proteggere i grandi brand italiani?

Tante volte viene fatta un’associazione sbagliata tra quello che è il mondo del lusso, del made in Italy, rispetto a quello che rappresenta. Noi abbiamo la responsabilità del sistema industriale di promuoverlo e il nostro sistema politico deve permettere di far conoscere le competenze e i veri valori si nascondono dietro questo settore.



Dall’Italia al resto del mondo, le prospettive sui mercati esteri per Lamborghini si stanno estendendo anche in Asia.

Il 95% delle vendite di Lamborghini è all’estero. Il più grande mercato oggi rimane quello degli Stati Uniti, ma il grande sviluppo industriale del Far East ci fa vedere questa parte del mondo come un’area di grande sviluppo futuro. Certo, ci sono sensibilità e gusti diversi, ma essendo Lamborghini un marchio molto giovane, ci fa ben sperare in una crescita importante anche in Oriente.



Tradizione ma anche innovazione, in materia di auto ibride quali sono le novità?

Stiamo lavorando intensamente sull’ibridazione, i temi legati alle omologazioni ci portano in quella direzione. Non ho mai detto, in maniera definita, quando lanceremo sul mercato le auto ibride. Ci stiamo preparando, ma in questo momento sarebbe come tarpare le ali a un prodotto che sta andando benissimo, che sta avendo un grande successo. Al momento opportuno saremo sul mercato con i modelli di Aventador, di Urus, ma non perderemo l’attenzione verso il motore tradizionale, puntando sullo sviluppo del progetto tecnologico della V12 Aventador.