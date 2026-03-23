"La Repubblica" cambia proprietà: Gedi passa al gruppo greco Antenna
"La Stampa" andrà a Sae, Elkann: "Garantito un futuro di libertà alle due testate"
© Ansa
La famiglia Agnelli lascia dopo cento cento anni l'editoria. Dopo mesi di trattative, la holding Exor ha raggiunto un accordo con il gruppo greco Antenna per la cessione di Gedi Gruppo Editoriale, aprendo una nuova fase per uno dei principali poli editoriali italiani. L'operazione coinvolge testate e brand di primo piano: La Repubblica, le radio Radio Deejay, Radio Capital e m2o, HuffPost Italia, Limes e National Geographic Italia.
Per Antenna Group si tratta di un investimento strategico che punta a rafforzare la presenza in Italia e a sviluppare nuove sinergie tra editoria, radio, contenuti digitali e audiovisivi, con l'obiettivo di costruire un hub mediatico nel Mediterraneo. Mirja Cartia d'Asero assumerà il ruolo di amministratrice delegata di Gedi al posto di Gabriele Comuzzo che si è dimesso.
Le parole di Elkann
"L'editoria è una professione che può essere esercitata in modo indipendente solo se si hanno i conti in regola. La mia famiglia e io stesso abbiamo sempre considerato l'editoria come un mestiere che vive grazie ai suoi lettori, ma purtroppo in Italia avere un giornale è considerato uno strumento di influenza e di potere, non una professione" spiega John Elkann che, in un'intervista all'agenzia Ansa, esprime la convinzione che la vendita della Stampa al gruppo Sae e di Repubblica ad Antenna ''garantiranno un futuro di sviluppo e libertà ai giornalisti delle due testate". Elkann, che sottolinea il forte impegno del gruppo per l'Italia, non nega di essere dispiaciuto nel giorno in cui si prendono scelte che portano la famiglia fuori dall'editoria dopo oltre 100 anni: 'Credo profondamente nella professione giornalistica, nel suo ruolo fondamentale per la società".
La notizia dell'accordo con Antenna è stata annunciata al Comitato di redazione di Repubblica e poi diffusa a Borsa chiusa. Martedì 24 marzo si terrà l'assemblea dei giornalisti del quotidiano alla cui guida resterà Mario Orfeo, direttore dal 2024, "garantendo continuità editoriale e gestionale". Linus manterrà le redini delle attività radiofoniche. L'operazione, come già aveva annunciato Gedi, non include La Stampa, che sarà venduta al gruppo Sae. E' previsto anche un accordo per la cessione di Stardust, esclusa dal perimetro dell'operazione.
l Cdr di Repubblica
I Duro e amareggiato il commento del Comitato di redazione di Repubblica: "Exor comunica la cessione del Gruppo Gedi ad Antenna Group proprio nelle ore in cui i giornalisti sono impegnati nel lavoro per raccontare la vittoria del No al referendum, momento assai importante per l'Italia intera e per il nostro giornale. Scegliere un giorno del genere è la finale mancanza di rispetto verso il giornale e la sua storia dell'ormai ex editore di Repubblica. Non sentiremo la sua mancanza".
Antenna Group
Interamente controllata da K Group, a sua volta posseduta al 100% dalla famiglia Kyriako - investe da quarant'anni nei settori dei media e dell'intrattenimento. All'Italia guarda con interesse perchè - spiega - riconosce il suo ruolo tra le principali economie europee. La società greca assicura che investirà "nuove e significative risorse per ampliare la diffusione de la Repubblica" e che sarà garantita la sua indipendenza. L'obiettivo è anche quello "di sviluppare ulteriormente il business radiofonico di Gedi, creando un importante hub radiofonico nel Mediterraneo", e investire nella produzione di documentari informativi, nello streaming, nei podcast, nella produzione musicale ed editoriale, nell'education e nel cinema. Antenna si impegna "a investire nel giornalismo italiano e a rafforzare il ruolo dell'Italia come protagonista nel panorama dell'informazione e dell'intrattenimento". Saranno rafforzate le collaborazioni editoriali già attive con HuffPost Italia, National Geographic Italia e altri partner. Il gruppo è "in fase di confronto con partner strategici negli Stati Uniti per arricchire il portafoglio Gedi con nuovi brand dell'informazione e dell'intrattenimento. Antenna cercherà di collaborare con altri gruppi e imprenditori locali italiani".