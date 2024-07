L’allarme del Wwf: "Esaurite le risorse ittiche nel Mediterraneo per il 2024"

La notizia arriva in concomitanza della 36esima edizione del Comitato per la Pesca della Fao, il più importante forum intergovernativo in cui si discute di problematiche legate alla pesca e all’acquacoltura, che si terrà a Roma dall'8 al 12 luglio. Il Mediterraneo si conferma il mare più sovra sfruttato al mondo, con il 58 per cento degli stock ittici sovrapescati. Un dato importante, se si confronta con gli stock sfruttati a livello globale che raggiungono il 37 per cento. Ma la percentuale non proviene solo dallo sfruttamento, anche il cambiamento climatico gioca un ruolo fondamentale e acuisce drasticamente la condizione. Il riscaldamento globale sta devastando le popolazioni ittiche di alcuni ambienti tropicali, mettendo a dura prova le comunità che vivono di pesca. In Italia questo provoca il notevole aumento di meduse nei mari, che intaccano la presenza delle specie autoctone costrette a spostarsi.