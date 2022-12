Tecnologia e innovazione al servizio della transizione energetica

Dalla transizione energetica dipende il futuro del nostro Pianeta. Obiettivo raggiungibile con investimenti dedicati a ricerca e sviluppo. L'innovazione tecnologia gioca un ruolo fondamentale in questo percorso sostenibile. Oggi si mettono le basi per un domani migliore.

“L’industria dell’energia sta vivendo una trasformazione epocale. Vive una trasformazione strategica, industriale, tecnologica e anche culturale. In questa grande trasformazione l’innovazione e la tecnologia sono il motore di questo cambiamento. Questo significa per noi che da un lato dobbiamo essere capaci di valorizzare tutte quelle tecnologie, le persone e le competenze che abbiamo al nostro interno e al tempo stesso dobbiamo essere capaci di costruire un grosso ecosistema di partnership sul mercato esterno” spiega Giacomo Silvestri, Presidente di Eniverse. “L’Open Innovation ci permette di migliorare la nostra competitività intercettando le migliori soluzioni tecnologiche e digitali a livello globale con particolare attenzione alle best practices anche di altri settori e instaurando collaborazioni con università, centri di ricerca, startup e network d’eccellenza".

Eniverse Ventures nasce con l'obiettivo di sviluppare nuove iniziative imprenditoriali dall'elevato contenuto tecnologico. Il livello di esperienza raggiunto da Eni in oltre mezzo secolo di storia è un patrimonio inestimabile da valorizzare, il tutto nel rispetto dell'ambiente.

“Eniverse è il corporate venuture building di Eni dedicato all’individuazione, nascita e sviluppo di iniziative imprenditoriali innovative e ad alto potenziale che esplorano nuovi mercati, promuovendo la Just Transition e creando valore con un orizzonte a breve termine. Attraverso Eniverse vogliamo accelerare il trasferimento tecnologico e valorizzare le tante competenze e tecnologie proprietarie in tema di transizione energetica: dai temi di asset integrity alla riduzione delle emissioni, dalla circolarità e il riciclo alla mobilità sostenibile. Il successo di queste nuove imprese create significherà aver dato vita concreta a tante tecnologie, trasformandole in prodotti e servizi decarbonizzati, impattando così sul profilo carbonico complessivo dei nostri clienti” continua Giacomo Silvestri.

Il successo finale è un percorso a tappe, gli obiettivi intermedi sono fondamentali soprattutto in un periodo cruciale come quello che stiamo vivendo. “Contiamo nell’avvio di almeno due ventures già a partire dal 2023 con un obiettivo costante di 2-3 imprese sul mercato all’anno per i prossimi 4 anni. Vediamo i risultati attesi da almeno 3 distinti punti di vista. Il primo, un contributo concreto alla crescita imprenditoriale del nostro Paese. Il secondo un contributo pratico e fattivo all’innovazione tecnologica insieme alle migliori eccellenze dell’università e della ricerca nazionali e internazionali. Il terzo, la creazione di valore nella capacità di queste imprese di essere profittevoli nel breve periodo” conclude il Presidente di Eniverse.

Tecnologia e innovazione al servizio della transizione energetica, nel rispetto dei principi stabiliti nell'agenda 2030 delle Nazioni Unite e nell'Accordo di Parigi sul clima. Perché non esiste un futuro senza un Pianeta in salute.