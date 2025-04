Le rose? Una volta erano tutte gialle

La coltivazione delle rose è iniziata nel XVIII secolo, con l'incrocio di antiche rose selvatiche cinesi e antiche varietà europee. Oggi sono state ottenute fra 150 e 200 specie di rose, delle quali esistono più di 35.000 varietà di ogni colore e profumo, che rappresentano circa il 30% delle vendite di fiori recisi. Per questo motivo la ricerca ha voluto individuare i geni che rendono la pianta resistente agli stress, come quelli provocati dalle malattie o dal cambiamento climatico, al fine di utilizzarli per ottenere specie più robuste.



Qualsiasi colore abbiano i loro petali, tutte le rose appartengono al genere Rosa, che a sua volta fa parte della famiglia delle Rosaceae. Ma era necessario andare oltre queste conoscenze e così il primo passo dei ricercatori è stato ricostruire la sequenza genetica di 205 campioni di 80 specie di rosa. Una volta ottenute le sequenze genetiche, sono stati individuati 707 geni e da questi l'analisi è andata ancora indietro nel tempo, in cerca delle loro origini. È stata così ricostruita per intero la storia dell'evoluzione delle rose, fino a risalire al loro antenato comune: era un fiore con un unico petalo di colore giallo e ciascuna foglia divisa in sette foglioline.