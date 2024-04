Freddo sull'Italia, Giuliacci a Tgcom24: "Colpa del mutamento del vortice polare ma a fine settimana ritorna la primavera"

Colpo di coda dell'inverno

Dalla metà del mese in poi, la colonnina di mercurio è scesa con picchi anche di 20 gradi in alcune località. "Non è insolito che questo avvenga anche in questo periodo dell'anno ma non è certo una cosa frequente. In questi anni non era mai accaduto in maniera così significativa, con temperature da fine inverno. Questa situazione ci accompagnerà anche per la giornata di mercoledì, sono previste infatti nuove nevicate sulle Alpi al di sopra dei 1.200 metri e anche sull'Appennino centrale, fino all'Appenino campano. Le temperature rimarranno quindi piuttosto basse".