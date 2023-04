Earth Day 2023: un giorno per il Pianeta

Torna l’appuntamento con la Giornata della Terra, che per la sua 53esima edizione rinnova il suo invito a investire in un futuro più verde

Da più di cinquant’anni il 22 aprile è segnato sul calendario come la data green per eccellenza: la Giornata della Terra. Anche quest’anno, quindi, celebriamo il nostro Pianeta con una manifestazione globale in cui tutti ci impegniamo a promuovere la salvaguardia della nostra casa.

Unsplash

Nato nel 1970, l’Earth Day prese forma dopo il disastro ambientale di Santa Barbara del 1969, quando dal pozzo della Union Oil ci fu una fuoriuscita di petrolio. L’evento vero e proprio nacque dopo la proposta dell’attivista John McConnell di istituire una giornata dedicata alla bellezza del Pianeta. Da allora ogni anno milioni di persone in tutto il mondo si uniscono per aumentare la consapevolezza nei confronti dell’ambiente e per spingere le istituzioni a prendersene cura.

Unsplash

L’Earth Day è infatti una chiamata rivolta a ogni cittadino del mondo, perché per salvaguardare il Pianeta sono necessari comportamenti responsabili da parte di tutti. Da qui il tema ripreso dall’edizione del 2022 e rinnovato anche quest’anno: “Invest In Our Planet”. Investire nel bene della Terra non solo il 22 aprile, ma ogni singolo giorno. Se da una parte infatti è urgente e necessario l’impegno di politica ed economia in una direzione sostenibile, dall’altra è fondamentale che ognuno faccia la differenza con i propri gesti quotidiani. Dal riciclo all’uso attento delle risorse naturali, dall’utilizzo dei mezzi pubblici ad uno stile di vita sostenibile: basta poco per fare del bene alla natura. Solo così potremo trasmettere intatta la bellezza del nostro Pianeta anche alle generazioni future.