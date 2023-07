E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 9 luglio

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 9 luglio alle 13.45 su Italia 1 inizieremo parlando di economia e in particolare dei Titoli di Stato legati all’ambiente. Vi racconteremo dell’ultima sfida del navigatore solitario Giancarlo Pedote, all’insegna dell’ecologia, e di un particolare progetto dell’Istituto Italiano di Tecnologia, dove è stata sviluppata una nuova generazione di robot ispirati alla natura. Andremo vicino a Novara, per scoprire cos’è e come funziona una green factory che ha sviluppato un modo ecologico di gestire aria e acqua, e a Caorle, per parlare di turismo sostenibile, da vivere immersi nella natura.

Vi parleremo di Formula E, che il prossimo weekend arriva a Roma. Un doppio appuntamento, sabato 15 e domenica 16, sull’asfalto della Capitale che ormai è una tradizione per il pubblico dell’Eur. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.