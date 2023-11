E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 5 novembre

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 5 novembre alle 14.00 su Italia 1 inizieremo parlando di bond green, obbligazioni che finanziano progetti legati all’ambiente. Vi faremo conoscere meglio “Mònde - Festa del Cinema Sui Cammini”, un festival cinematografico che pone al centro i temi del viaggiare lento in tutte le sue sfumature. Vi mostreremo un brevetto sviluppato in Canada, un processo che permette di ottenere cemento utilizzando anidride carbonica, e un gelato molto particolare, creato con gli scarti della plastica. Vi racconteremo di un nuovo trattamento dell’ENEA a raggi UV per dimezzare l'uso dei pesticidi. Andremo in Valchiavenna, per conoscere meglio AMALPI Trek, un itinerario geoturistico transfrontaliero alla scoperta dei processi che drasticamente modificano il territorio alpino: le grandi frane, passate, presenti e future.

Parleremo di Formula E, l’unico mondiale totalmente elettrico del Pianeta che il 13 gennaio tornerà con la nuova stagione, partendo da Città del Messico con tante novità.

Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.