E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 5 giugno

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 5 giugno alle 13.45 su Italia 1 inizieremo parlando del bonus risparmio idrico pensato per non sprecare acqua e di Smartflower, un particolare impianto fotovoltaico di design a forma di fiore che segue il sole come se fosse un vero e proprio girasole e produce energia pulita e rinnovabile. Vi porteremo a Golfo Aranci, nel nord della Sardegna, per un’iniziativa di cura dei fondali marini grazie a cui è rinata una piccola foresta di Posidonia. Andremo anche a Verona, dove la cantautrice Elisa ha curato la direzione artistica di Heroes Festival, una rassegna d'incontri e concerti dedicata alla sostenibilità. Nel terzo episodio del nostro viaggio lungo la nostra penisola per darvi dei consigli per delle vacanze sostenibili vi porteremo a Procida, Capitale italiana della Cultura 2022, un’isola tutta da scoprire dove inclusività ed eco-sostenibilità sono i principi cardini.

Nella nuova puntata della nostra rubrica E-Xtra, un ciclo di approfondimenti per scoprire gli effetti dei cambiamenti climatici non solo sull’ambiente ma anche sull’economia e società, analizzeremo l’impatto dei rifiuti elettronici e il loro processo di recupero e riciclo.

Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden e faremo un punto sulla Formula E, l’unico mondiale totalmente elettrico del pianeta che sabato 4 giugno in diretta dalle 9.45 su Italia 1 darà spettacolo a Giacarta, in Indonesia. La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.