E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 28 agosto

inizieremo parlando di Replant, la campagna di Marevivo Onlus che ha l’obiettivo di sensibilizzare e proteggere le foreste del nostro mare. Vi porteremo sull’Altopiano di Asiago per scoprire SkyScape, il progetto europeo dedicato allo sviluppo e alla valorizzazione dell’astro-Turismo inteso come prodotto turistico legato all’osservazione del cielo notturno, una campagna di sensibilizzazione sul tema dell’inquinamento luminoso che sempre più spesso rappresenta una minaccia per l’uomo e per l’ambiente. Vi mostreremo la North Cape 4000, l’avventura UltraCycling, quindi ad “ultra distanza”, autosufficiente più lunga d’Europa: un continente e 4000 km da percorrere in sella alla propria bicicletta senza alcun tipo di supporto logistico con traguardo Capo Nord. Vi parleremo di Climb & Clean, un’iniziativa che unisce l’arrampicata alla pulizia della montagna, e dei voli green in Danimarca. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden e faremo il punto finale sulla Formula E, l’unico mondiale totalmente elettrico del pianeta. L’annata non è stata delle più facili per Antonio Giovinazzi che tra una gara e l’altra ci ha invitati nella sua Montecarlo.