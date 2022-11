E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 27 novembre

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 27 novembre alle 13.45 su Italia 1 inizieremo facendo un punto sul mercato delle auto elettriche, per capire quanto la congiuntura dell’ultimo periodo stia influendo sulla transizione della mobilità. Scopriremo che inverno ci attende, con un contributo del meteorologo Andrea Giuliacci. Vi parleremo anche della grave siccità che da mesi sta colpendo il nostro Paese, rendendo irriconoscibili fiumi e laghi. Vi mostreremo un sistema rivoluzionario progettato negli Stati Uniti in grado di ricavare energia dalle onde del mare. Andremo a Milano, per scoprire il primo albergo a zero emissioni della città.

Avremo un nuovo appuntamento con la rubrica E-Christmas, che ci accompagnerà fino a Natale con degli accorgimenti per vivere le feste in modo più green.

Vi parleremo di Extreme E, l’unico mondiale per Suv totalmente elettrici del pianeta, che domenica andrà in scena in Uruguay per il gran finale della stagione, in diretta dalle 17 su Canale 20.

