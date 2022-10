E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 23 ottobre

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 23 ottobre alle 14.00 su Italia 1 inizieremo facendo un punto sulla crisi energetica che sta colpendo i vari paesi europei e dal consumo dei singoli elettrodomestici nelle nostre case. Vi parleremo di River Cleaning, un sistema italiano pensato per ridurre l'inquinamento di mari e oceani dai rifiuti plastici. Vi porteremo in Sardegna per scoprire il progetto di tutela e ripristino delle Saline di Carloforte, una delle risorse ambientali più importanti del nostro pianeta in quanto serbatoi di biodiversità. Vi mostreremo anche l’impegno per l’ambiente di un volto molto noto della comicità italiana, quello di Giovanni Storti. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden. La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.