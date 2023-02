E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 19 febbraio

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 19 febbraio alle 14.00 su Italia 1 inizieremo facendo un punto sulla ristrutturazione degli immobili, necessaria per seguire le leggi europee. Parleremo di una giovane startup che ha sviluppato processi innovativi per il riciclo di rifiuti pericolosi come le batterie al litio esauste, basandosi sugli zuccheri della buccia delle arance che attraverso il supporto dell'acido citrico danno vita al recupero dei metalli più critici presenti nelle batterie. Vi mostreremo il lato più green di Valencia, a cui ha contribuito l’assessore alla mobilità di origini italiane. Andremo in Trentino, dove è stata organizzata un’interessante iniziativa sul rischio valanghe legato ai cambiamenti climatici, e in Svizzera, dove un’azienda ha ideato un sistema rivoluzionario che riesce a produrre acqua potabile dall’aria. Acqua sana e pulita nel mondo ovunque serva, anche in luoghi remoti dove le condizioni climatiche sono complesse.

Andremo a Roma per un progetto sociale voluto dalla Formula E rivolto ai giovani che vivono nei quartieri disagiati delle città italiane. A proposito del mondiale elettrico, vi parleremo della nuova stagione, che sabato 26 tornerà con l’esordio in Sudafrica. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.