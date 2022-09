E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 18 settembre

Nella prossima puntata di

E-Planet in onda domenica 18 settembre alle 14.00 su Italia 1

inizieremo facendo un’analisi sul problema legato alla crisi energetica che sta colpendo il nostro Paese e l’Europa. Vi porteremo a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona, per scoprire le bellezze del Parco Giardino Sigurtà e l’installazione artistica di quasi 100 opere di plastica rigenerata che vuole sollecitare una riflessione sui temi dell’effetto antropico sull’ambiente. Andremo anche in Spagna per seguire un particolare viaggio all’insegna dell’energia solare e a Finale Ligure, una località dove turismo e sostenibilità convivono tra mare ed entroterra. Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden e faremo un punto su Extreme E, l’unico mondiale per SUV totalmente elettrici del pianeta che il prossimo weekend correrà in Cile. La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity,e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.