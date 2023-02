E-Planet: le anticipazioni della puntata di domenica 12 febbraio

Nella prossima puntata di E-Planet in onda domenica 12 febbraio alle 14.00 su Italia 1 inizieremo facendo un punto sui monopattini, sui quali i francesi saranno presto chiamati a esprimersi, e delle nuove regole per il loro utilizzo in Italia. Parleremo di un progetto italiano per ottenere idrogeno dall’acqua piovana e cercheremo di fare chiarezza sulla chiusura del buco dell’ozono, insieme al meteorologo Andrea Giuliacci. Conosceremo il lato più green della star di Hollywood Leonardo DiCaprio, che di recente ha donato 42 milioni di dollari per sostenere una serie di interventi di conservazione delle Isole Galápagos, arcipelago vulcanico nell’Oceano Pacifico.

Vi parleremo della nuova stagione della Formula E, l’unico mondiale elettrico del pianeta, che è andata in scena per la prima volta in India, nel nuovo circuito di Hyderabad, per la terza tappa della stagione.

Continueremo a darvi consigli facili, veloci e alla portata di tutti sul mondo del giardinaggio con la nostra rubrica E-Garden.

La puntata sarà disponibile su Mediaset Infinity, in replica domenica notte su Italia 1 e su Focus con il doppio appuntamento di venerdì notte e domenica mattina.