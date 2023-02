Copernicus: gennaio 2023 è stato il terzo mese più caldo della storia in Europa

Leggi Anche Nuovo record nel 2022 per il riscaldamento dell’oceano

Secondo Copernicus, a gennaio di quest'anno in gran parte dell'Europa sono state registrate temperature dell'aria superiori alla media, compresi i Balcani e l'Europa orientale: qui il giorno di Capodanno si è registrato un caldo record. Anche la regione delle Svalbard, oltre il Circolo polare artico, ha registrato rilevanti anomalie in termini di calore. Stati Uniti, Canada, Messico e una fascia da sud-est a nord-ovest della Russia occidentale hanno registrato temperature superiori alla media. Sono state registrate temperature inferiori alla media in Australia, in Siberia, in Afghanistan, in Pakistan e nei paesi limitrofi.

Tutti i settori dell'Oceano Meridionale sono stati caratterizzati da concentrazioni di ghiaccio marino inferiori alla media. Le concentrazioni di ghiaccio marino artico sono state particolarmente al di sotto della media nel Mare di Barents e nella regione delle Svalbard.