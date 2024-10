Cop16: iniziati i lavori della conferenza sulla biodiversità

Inoltre, uno dei temi che verranno toccati è quello delle risorse finanziarie utili per raggiungere questi obiettivi ambiziosi. Susana Muhamad ha infatti annunciato la creazione di un fondo che "apre la strada alla contribuzione del settore privato mondiale che beneficia delle risorse ambientali", per generare ricchezza. "Dobbiamo mantenere le promesse fatte, questa è la prima cosa, ma non solo in termini di garanzie nei finanziamenti", ha evidenziato la ministra ricordando che tra gli obiettivi fissati dalla Colombia c'è infatti quello di strappare ai Paesi ricchi l'impegno a stanziare i fondi - accordati in numerosi forum ambientali internazionali - in favore dei Paesi in via di sviluppo per il raggiungimento dei traguardi climatici.