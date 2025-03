Clima, Copernicus: "Le calotte glaciali raggiungono il minimo storico"

Le calotte glaciali hanno raggiunto il minimo storico. Lo rende noto Copernicus climate change service nel suo bollettino climatico mensile. L'estensione giornaliera globale del ghiaccio marino - che combina le estensioni del ghiaccio marino in entrambe le regioni polari - ha raggiunto "un nuovo minimo storico all'inizio di febbraio ed è rimasta al di sotto del precedente record di febbraio 2023 per il resto del mese". Il ghiaccio marino artico ha raggiunto "la sua estensione mensile più bassa per febbraio, all'8% al di sotto della media. Questo segna il terzo mese consecutivo in cui l'estensione del ghiaccio marino ha stabilito un record".