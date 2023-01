Balloon Museum: la mostra tra arte e ambiente

I palloncini sono da sempre uno dei giochi più amati dai bambini, il simbolo per eccellenza delle feste e delle ricorrenze più speciali. La semplice visione di un palloncino rende felice le persone di ogni età, ma per i nostri ecosistemi e per gli animali, tutti i materiali di plastica che quotidianamente vengono dispersi nell’ambiente non sono di certo una festa. A Milano, all’interno degli spazi di Superstudio in Via Tortona 27, fino al 12 febbraio è visitabile il Balloon Museum. La mostra pop air itinerante dedicata alla balloon & inflatable art che vuole unire l’arte, il divertimento e l’attenzione per l’impatto ambientale. Una mostra responsabile ma soprattutto ecosostenibile, ideata e realizzata in modo da minimizzare la propria impronta ambientale sul territorio.

Sito ufficiale

Il “museo” è interamente composto da palloncini 100% biodegradabili e fabbricati con lattice di gomma naturale dal partner e fornitore Gemar, prima azienda del settore balloon & party ad adottare il reporting di sostenibilità certificato secondo le linee guida GRI. Il materiale di partenza è il caucciù, una linfa lattiginosa che si raccoglie dall’albero della gomma, che viene poi combinato con pigmenti per ottenere prodotti dai colori meravigliosi a base biologica. Il Balloon Museum è un’esperienza unica e interattiva che grazie alle innovative opere di design realizzate da alcuni dei più grandi artisti e collettivi d’arte riconosciuti a livello mondiale e alle installazioni ad alto tasso d'interattività, riesce in un attimo a far tornare tutti bambini.

Pexels

"Ogni installazione inflatable attraverso l’interazione con il fruitore crea nuovi spazi di socializzazione fisica, digitale e culturale, La persona è infatti al centro di un percorso esperienziale che coinvolge i suoi sensi generando stupore, curiosità e riflessioni su tematiche della contemporaneità" spiega Lydia Daini, Project Assistant Balloon Museum. Tutte le opere esposte, gli allestimenti e gli arredi fanno parte di un ampio programma di riutilizzo e riciclo per la riduzione dell’uso delle materie prime, con un’attenzione particolare al corretto smaltimento dei rifiuti prodotti dall’evento. Arte e divertimento nel rispetto dell’ambiente.