Cosa accadrebbe se, all’improvviso, la Morte decidesse di abbandonare il mondo? È da questa premessa affascinante e inquietante che prende il via "Sky" (Infuga Edizioni), il romanzo d’esordio nella narrativa fantasy di Francesca D'Angelo, giornalista già nota al grande pubblico che qui dimostra una sorprendente padronanza dei meccanismi del fantastico e della distopia.
Frutto di una gestazione durata ben nove anni, il libro ci catapulta nelle Tre Terre, un universo narrativo ben delineato in cui una misteriosa tempesta ha spazzato via la Morte dal cielo. Quello che a prima vista potrebbe sembrare il sogno proibito dell’umanità si trasforma ben presto in un incubo a occhi aperti: privati della fine, gli abitanti sono condannati a un’eterna, logorante vecchiaia. Un ribaltamento di prospettiva potente, che trasforma il concetto stesso di vita in una prigione senza sbarre.
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In questo scenario crepuscolare si muove Skarlett, una protagonista dal carisma magnetico e tormentato. In un mondo in cui nessuno può più morire, lei detiene un potere tanto raro quanto pericoloso: la capacità di uccidere. Questa dote la rende un bersaglio perfetto. Da un lato c’è la spietata Guardia dell’Equilibrio, che le dà la caccia bollandola come una "Figlia Maledetta"; dall’altro i ribelli, pronti a vederla come l’unica salvatrice in grado di spezzare la maledizione e liberare nuovamente la Morte. La D’Angelo costruisce un viaggio avventuroso dal ritmo incalzante, affiancando a Skarlett due comprimari che promettono scintille: un mago enigmatico e un Capitano rinnegato. Nelle 280 pagine di questo primo volume della trilogia, l'autrice dosa con sapienza magia, intrighi politici, tradimenti e passioni proibite, mantenendo sempre alta la tensione narrativa.
Lo stile è scorrevole, visivo e diretto, capace di immergere il lettore nelle atmosfere cupe e suggestive delle Tre Terre senza mai appesantire la lettura. Sky è una scommessa vinta per il fantasy italiano contemporaneo: una storia che intrattiene con le armi della grande avventura, ma che lascia anche spazio a una riflessione profonda sul senso del tempo e sull’importanza della fine per dare valore all'esistenza. Un primo capitolo autoconclusivo nel suo slancio, che lascia però una gran voglia di scoprire come proseguirà il viaggio di Skarlett.