Lo stile è scorrevole, visivo e diretto, capace di immergere il lettore nelle atmosfere cupe e suggestive delle Tre Terre senza mai appesantire la lettura. Sky è una scommessa vinta per il fantasy italiano contemporaneo: una storia che intrattiene con le armi della grande avventura, ma che lascia anche spazio a una riflessione profonda sul senso del tempo e sull’importanza della fine per dare valore all'esistenza. Un primo capitolo autoconclusivo nel suo slancio, che lascia però una gran voglia di scoprire come proseguirà il viaggio di Skarlett.