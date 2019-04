Toulouse-Lautrec in mostra alla Villa Reale di Monza

Alla Villa Reale di Monza la mostra "Toulouse-Lautrec. La Ville Lumière" Ufficio stampa 1 di 17 Ufficio stampa 2 di 17 Ufficio stampa 3 di 17 Ufficio stampa 4 di 17 Ufficio stampa 5 di 17 Ufficio stampa 6 di 17 Ufficio stampa 7 di 17 Ufficio stampa 8 di 17 Ufficio stampa 9 di 17 Ufficio stampa 10 di 17 Ufficio stampa 11 di 17 Ufficio stampa 12 di 17 Ufficio stampa 13 di 17 Ufficio stampa 14 di 17 Ufficio stampa 15 di 17 Ufficio stampa 16 di 17 Ufficio stampa 17 di 17 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci



L'accattivante mondo di Toulouse-Lautrec permetterà ai visitatori di tornare indietro nel tempo, alla Parigi di fine Ottocento: nelle opere del pittore rivivono la vita bohémienne, gli artisti di Montmartre, il Moulin Rouge, i teatri, le riviste umoristiche e le prostitute di quell'epoca.



Curata da Stefano Zuffi e con il patrocinio del Comune di Monza, la mostra è prodotta e organizzata da Arthemisia con Nuova Villa Reale di Monza, in collaborazione con l’Herakleidon Museum di Atene.



Le opere - Tra le opere più celebri presenti in mostra litografie a colori (come Jane Avril, 1893), manifesti pubblicitari (come La passeggera della cabina 54 del 1895 e Aristide Bruant nel suo cabaret del 1893), disegni a matita e a penna, grafiche promozionali e illustrazioni per giornali (come in La Revue blanche del 1895) diventati emblema di un’epoca indissolubilmente legata alle immagini dell’aristocratico visconte Henri de Toulouse-Lautrec.