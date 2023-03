The Walt Disney Company lancia la campagna "Disney100 – Giochiamo" per ispirare gli adulti a giocare di più con i piccoli

Sul canale YouTube @DisneyJuniorIT e sul profilo Instagram @disneyit sono disponibili diversi video tutorial, oltre che un nuovo filtro Instagram interattivo Disney100 – Giochiamo che genera nuove idee di gioco personalizzate. Ispirati alle storie e ai Personaggi Disney, Pixar, Disney Princess, Star Wars™ e Marvel, i video sono pensati per aiutare le famiglie a giocare con strumenti di uso quotidiano disponibili in tutte le case.

Lo studio - Secondo una nuova ricerca promossa da Disney, oltre la metà (il 54%) dei genitori italiani crede che non si possa ignorare l'importanza del gioco nello sviluppo dei bambini, in quanto possibile portatore di diversi benefici, tra cui: la costruzione di abilità sociali (51%), un aumento della creatività (60%) e dell'apprendimento di capacità di pensiero innovativo (63%).



Per la ricerca, oltre 3.500 tra genitori, tutori ed educatori in tutta Europa sono stati intervistati in merito all'attività del gioco realizzata all'interno del proprio contesto familiare. Da questa ricerca, a livello italiano, emerge che: quasi la metà degli italiani (il 48%) afferma di incoraggiare il gioco per stimolare l'immaginazione dei bimbi. Il 44% concorda sul fatto che gli strumenti più d'aiuto e più diffusi per il gioco sono i puzzle (54%), le storie e i personaggi (47%) e la musica (44%).

In media i genitori italiani giocano con i figli circa 50 minuti al giorno per stimolare il loro sviluppo. Quasi la metà (il 47%) crede che il Gioco d'Immaginazione condiviso possa avere un ruolo importante per il percorso lavorativo che i piccoli sceglieranno di intraprendere nella vita, ma solo il 17% si impegna attivamente per ispirare il futuro e le carriere dei propri figli attraverso il gioco. Medicina (30%), Ingegneria (24%), Scienza (19%) e Tecnologia (18%) sono i principali temi a cui i genitori sperano si possano appassionare i propri figli. In merito alla modalità di influenzare il futuro dei piccoli attraverso il gioco, il 40% afferma che la lettura abbia un ruolo centrale, mentre altre attività ricorrenti includono il gioco all'aria aperta (53%) e i giochi di costruzione (43%).



Quarantamila album di attività "Imaginative Play Packs" saranno donati in oltre 100 ospedali - A conferma dell'impegno Corporate Social Responsibility di Disney a supporto di bambini e bambine ricoverati in ospedale, sono stati realizzati 40mila album di attività "Imaginative Play Packs", destinati a 116 ospedali distribuiti in 21 Paesi (Spagna, Germania, Svezia, Danimarca, Romania, Olanda, Polonia, Regno Unito, Irlanda) e, per l'Italia, sono parte dell'iniziativa gli ospedali del circuito di attività di MediCinema Italia Onlus, charity partner di lunga data di Disney Italia.



Gli album di attività "Imaginative Play Packs", pensati per aiutare a portare la magia del gioco in ogni luogo, rientrano in un più ampio programma di iniziative negli ospedali e sono stati sviluppati in collaborazione con il partner di beneficenza di lunga data MediCinema e con professionisti del settore sanitario, per aiutare a creare Momenti che Contano, portando gioia e conforto a bambine e bambini affetti da gravi malattie, aiutando a ridurre ansia e isolamento.



"La capacità di esplorare la nostra immaginazione attraverso il gioco rappresenta una parte fondamentale dello sviluppo infantile, per questo è importante supportare e stimolare il gioco a casa. L'Institute of Imagination è felice di poter lavorare al fianco di Disney per celebrare e sostenere il potere del gioco, attraverso idee e suggerimenti creativi per promuovere il valore del gioco tutti i giorni della nostra vita", ha affermato Tom Doust, Executive Director dell’Institute of Imagination.



"Siamo consapevoli dell'importanza del Gioco d'Immaginazione per le famiglie e i bambini. Il gioco non solo dà la possibilità alle famiglie di trascorrere del tempo insieme per creare legami, ma è anche la chiave per costruire quelle capacità indispensabili per lo sviluppo dei più piccoli. La percezione dei genitori è che i bambini crescano troppo in fretta e che il tempo è prezioso, per questo speriamo che la campagna Disney100 – Giochiamo possa aiutare le famiglie a dare priorità al gioco, rendendo speciale ogni giorno, qualsiasi cosa si faccia, che sia durante l'attesa dal dentista, a bordo dell'autobus o durante la spesa al supermercato", ha aggiunto Sarah Fox, VP Marketing & Communications, Disney Consumer Products, Games & Publishing EMEA.