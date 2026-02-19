“Sempre più Verdi, Regio Sostenibile”: il percorso verso la sostenibilità del Teatro Regio di Parma

È stato presentato “Sempre più Verdi, Regio Sostenibile”, il percorso verso la sostenibilità economica, sociale e ambientale del Teatro Regio di Parma. “I temi della sostenibilità sono temi strategici su cui la città di Parma sta lavorando in maniera molto coesa all'interno del nostro contratto climatico di città e all'interno del grande progetto di Parma 2030 sulla neutralità climatica. Il fatto che il Teatro Regio lavori su tali questioni ci dà grande gioia e grande orgoglio”, ha detto Michele Guerra, presidente del Teatro Regio e sindaco di Parma. Si tratta di un percorso che viene da lontano: nel 2017, grazie alla partnership con l’Università di Parma, sono stati avviati l’Osservatorio permanente del Festival Verdi e la redazione del relativo report di impatto. Da questa pratica è maturata l’esigenza di estendere all’intera organizzazione il monitoraggio quantitativo e qualitativo delle attività. Dunque tra il 2020 e il 2022 è stato redatto il bilancio di esercizio corredato da una Relazione sulla Gestione Integrata, ossia arricchita da una rendicontazione non finanziaria strutturata.