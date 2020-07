Tana Libera Tutti : viaggio tra le storie di cronaca nel periodo della pandemia

Stavolta non è un noir. Remo Croci, il giornalista sambenedettese da anni inviato delle reti Mediaset, ha concesso una vacanza al suo amico Lampo e al maresciallo Peluso. i due protagonisti dei tre precedenti libri di Croci trascorreranno le vacanze in relax. “Meritavano le vacanze i miei due amici. Il titolo del nuovo libro Tana Libera Tutti è un lontano ricordo di quando giocavo a nascondino e aspettavo che qualche amico mi liberasse. Ora vorrei di nuovo sentire quella voce per tornare ad essere libero”.

Il giornalista scrittore ha scelto una copertina diversa dal solito che ricorda molto i quaderni scolastici degli anni ‘60. "A casa ne ho conservati diversi ed altri li ho acquistati ai mercatini. Ho deciso di stampare il mio nuovo libro con quel format come se avessi scritto un diario quotidiano con la mia penna” conferma Croci. Questo viaggio che ha intrapreso è ricco di pensieri e di storie di cronaca.

“In quei giorni ho pensato molto e anche scritto molto sui social mentre avevo tempo anche per delle dirette. La comunicazione è stata importante perché le persone a casa avevano la possibilità di avere le informazioni in tempo reali da Sindaci dei territori e dai Governatori. A loro i cittadini hanno posto domande e ottenuto risposte in tempi rapidissimi”. Durante il lockdown il giornalista sambenedettese ha provato in prima persona il dolore per la scomparsa del proprio genitore Saverio, personaggio molto conosciuto a San Benedetto del Tronto. “La sua scomparsa è una ferita che resterà sempre aperta per la mia famiglia. Non abbiamo avuto la possibilità di stare accanto a nostro padre come è accaduto per tutte quelle persone che hanno chiuso gli occhi senza avere vicino i propri cari”.



Croci stasera affronterà il problema dell’informazione in tempo di pandemia. “Non sono stati solo gli esperti ad essere impreparati anche la stampa italiana ha impiegato del tempo per capire come comportarsi e nell’attesa degli errori sono stati commessi ma non dovevano essere i giornalisti i più preparati alla pandemia”. L’inviato di Mediaset in 68 giorni ha realizzato ben 52 servizi raccontando le storie dei marchigiani ed abruzzesi in tempi di Covid-19.

"E’ stata una grande esperienza professionale ed umana importante. In alcuni momenti il racconto delle storie non è stato semplice. Insieme alla mia troupe, i tecnici Adalberto Zeller e Carlo Giuliani della Xentek, che è diventata la mia seconda famiglia abbiamo vissuto esperienze molto forti ”.

"In quarantena cosa ti è mancato di più?"."I miei figli Saverio ed Alessandro e, soprattutto, il nipotino Leonardo che ho visto solo attraverso le videochiamate. Poi la scomparsa di mio padre che non ho potuto vedere per i divieti di ingresso in ospedale è stata straziante”.